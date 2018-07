Berlin (AFP) Das ZDF stellt sein Show-Flaggschiff "Wetten, dass..?" nach 33 Jahren ein. Die letzte Ausgabe werde am 6. Dezember in Nürnberg produziert, erklärte ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler am Samstagabend in Offenburg. Moderator Markus Lanz hatte zuvor am Ende der Live-Show angekündigt, dass er "Wetten, dass..?" bis zur Einstellung der Sendung noch drei Mal präsentieren werde.

