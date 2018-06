New York (dpa) - Eine Mäuse-Plage hat die Bäckerei des "Cronut"-Erfinders Dominique Ansel in New York lahmgelegt. Der Laden sei aufgrund eines "schwerwiegenden Maus-Befalls" vorerst geschlossen worden, sagte ein Sprecher der New Yorker Gesundheitsbehörde. Bäcker Ansel hatte im vergangenen Sommer mit der Erfindung des "Cronut", einer Kreuzung zwischen Donut und Croissant, weltweit Schlagzeilen gemacht. Vor seinem Laden bildeten sich über Monate lange Schlangen. In den vergangenen Tagen hatte jedoch ein Internet-Video, in dem eine Maus durch die Bäckerei rennt, für Wirbel gesorgt.

