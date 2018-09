Brüssel (dpa) - Die Außenminister der 28 EU-Staaten setzen heute ihre Beratungen in Athen fortgesetzt. Dabei wollen sie unter anderem über die Internet-Sperren der Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan sprechen.

"Das, was wir in den letzten Wochen in der Türkei gesehen haben, die Einschränkung der Meinungs- und Informationsfreiheit, hat viele europäische Partner, auch uns, irritiert", sagte der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) vor dem Treffen. "Ein Land, das in Beitrittsverhandlungen mit der EU ist, kann nicht Meinungs- und Pressefreiheit einschränken."

Die Türkei hatte sowohl den Kurznachrichtendienst Twitter als auch den Videodienst YouTube sperren lassen. Die EU werde die Entwicklung "sehr sorgfältig beobachten", sagte Steinmeier.

