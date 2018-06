Sakhir (SID) - Jean Todt hat sich in seiner Funktion als Präsident des Automobil-Weltverbandes FIA entschieden gegen die Kritik an der "neuen" Formel 1 zur Wehr gesetzt. "Wie kann man schon nach zwei Rennen ein Urteil fällen? Es kommt mir so vor, als würden George Lucas und Brad Pitt ihre nächsten Filme schlechtreden, nach dem Motto: Geht nicht ins Kino", sagte der 68-Jährige bei Auto, Motor und Sport.

Hinter der Kritik an den Änderungen, in deren Mittelpunkt die verbrauchsärmeren Hybrid-Turbomotoren stehen, vermutet der Franzose eine Taktik der bislang unterlegen Top-Teams Red Bull und Ferrari. "Mir kommt es so vor, als nutzen einige Herren ihre Kritik dazu, um Politik in eigener Sache zu machen", sagte Todt, der darauf hinwies, dass die Änderungen für alle in gleichen Maße galten.

"Hat sich einer der Wettbewerber beschwert, als Red Bull letztes Jahr alles gewonnen hat? Mercedes, Renault und Ferrari wissen seit fünf Jahren, welche Motoren auf sie zukommen. Dabei hat Mercedes einfach einen besseren Job gemacht. So etwas passiert im Motorsport", sagte Todt.

Todt verteidigte zudem entschieden die neuen Sechszylinder-Aggregate, diese seien den alten V8-Saugmotoren keinesfalls unterlegen. Die zuletzt vielkritisierte Begrenzung des Spritflusses sei zudem von den Ingenieuren gewünscht.

Einzig in der Debatte um den weniger aggressiven Klang der neuen Motoren scheint Todt gesprächsbereit. "Ich kann verstehen, dass den Leuten der Sound zu leise ist. Wir werden nach Möglichkeiten suchen, wie wir die Motoren wieder etwas lauter machen können", sagte Todt.

Am Rande des Großen Preises von Bahrain wollen Formel-1-Boss Bernie Ecclestone und Ferrari-Präsident Luca di Montezemolo, zwei Hauptkritiker des Reglements, mit Todt über mögliche Änderungen diskutieren.