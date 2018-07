Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich nach nur einem Sieg in den vergangenen zwölf Pflichtspielen von Trainer Sami Hyypiä (40) getrennt. Das teilte der Klub einen Tag nach der 1:2-Niederlage beim Hamburger SV mit. Man sei zu dem Schluss gekommen, die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb unter Leitung des Finnen nicht mehr gewährleisten zu können, hieß es in der Mitteilung. Hyypiäs Vertrag in Leverkusen lief noch bis Juni 2015. In den abschließenden fünf Saisonspielen wird Sascha Lewandowski die Mannschaft betreuen und am Sonntag erstmals das Training leiten.

"Nach reiflicher Überlegung und angesichts der anhaltenden Krise sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass zum jetzigen Zeitpunkt nur noch ein Wechsel in der Mannschaftsführung die dringend notwendige Wende herbeiführen kann", sagte Bayer-Geschäftsführer Michael Schade: "Ich danke Sami Hyypiä ausdrücklich für seine engagierte Arbeit der vergangenen Jahre. Er hat sowohl als Spieler als auch als Trainer Herausragendes für uns geleistet und damit großen Anteil an den Erfolgen der vergangenen Jahre. Aber jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir leider keine andere Möglichkeit mehr sehen, um das Ruder herumzureißen."

In der vergangenen Saison waren Lewandowski und Hyypiä noch gemeinsam für die Bundesligamannschaft verantwortlich gewesen. Zuletzt war Lewandowski Leiter der Leverkusener Nachwuchsabteilung. Die Entlassung von Hyypiä ist der siebte Trainerwechsel in der laufenden Bundesligasaison. Als Trainer-Kandidaten für die neue Saison werden Armin Veh, Thomas Schaaf und Markus Weinzierl gehandelt.