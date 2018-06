Manchester (SID) - Der englische Fußballmeister Manchester United muss im Premier-League-Spiel am Samstag bei Newcastle United definitiv und im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) bei Bayern München möglicherweise auf seinen Stürmerstar Wayne Rooney verzichten.

Wie der englische Rekordmeister am Freitagabend bekannt gab, leidet der 28-Jährige unter massiven Zehenbeschwerden. "Wir müssen seinen Zeh genau im Auge behalten. Wir werden ihn das gesamte Wochenende über behandeln und werden sehen, ob wir die Heilung so beschleunigen können", sagte Teammanager David Moyes.

Das in dieser Saison kriselnde Manchester hatte sich im Hinspiel am Dienstag durch das 1:1 gegen den Titelverteidiger eine ordentliche Ausgangsposition für das Rückspiel in der Allianz-Arena erarbeitet.