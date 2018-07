Cottbus (SID) - Schiedsrichter-Assistent Thomas Stein (Weibersbrunn) ist kurz nach Ende des Punktspiels zwischen den Fußball-Zweitligisten Energie Cottbus und Dynamo Dresden (0:0) am Freitag durch ein Feuerzeug am Kopf verletzt worden. Der 31-Jährige ging wenige Minuten nach Abpfiff beim Gang in die Kabine zu Boden und musste anschließend behandelt werden. Die Ärzte klammerten dabei die Platzwunde am Kopf des hauptberuflichen Polizeibeamten.

"Wenn wir den Täter kriegen, wird er nie wieder unser Stadion betreten dürfen", sagte Energie-Präsident Ulrich Lepsch bei kicker.de. Über die Identität des Angreifers lagen allerdings bis in die Nacht zum Samstag keine Informationen vor.