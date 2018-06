Rom (AFP) In Kamerun sind zwei italienische Priester von unbekannten Bewaffneten entführt worden. Das Außenministerium teilte am Samstag mit, die Botschaft in Jaunde sei alarmiert und eine Krisenzelle eingerichtet worden. Einzelheiten nannte das Ministerium nicht. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa wurde auch eine kanadische Nonne bei dem Überfall im Norden Kameruns verschleppt. Demnach trafen die Entführer am frühen Morgen in mehreren Fahrzeugen ein und verwüsteten die Wohnungen der Geistlichen, bevor sie diese mit sich nahmen.

