Berlin (dpa)- Angesichts des neuen gigantischen Datendiebstahls hat Verbraucherschutzminister Heiko Maas die Internet-Anbieter in die Pflicht genommen. Dass jetzt zum wiederholten Mal innerhalb weniger Monate millionenfach Nutzerdaten abgefischt werden, zeige, wie wichtig das Thema Datensicherheit sei, sagte Maas "Spiegel-Online". In ihrem eigenen Interesse müssten die Anbieter mehr zum Schutz von Passwortdaten und persönlichen Daten ihrer Kunden tun. Wie am Donnerstag bekannt wurde, sind insgesamt 18 Millionen E-Mail-Adressen samt dazugehöriger Passwörter in die Hände von Kriminellen geraten.

