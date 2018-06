Berlin (dpa) - Verbraucherschutzminister Heiko Maas sieht in punkto Sicherheit im Internet auch die Anbieter in der Pflicht. Es müsse in ihrem Interesse sein, mehr zum Schutz von Passwörtern und persönlichen Daten der Kunden tun. Das sagte Maas "Spiegel-Online". Dass zum wiederholten Male innerhalb weniger Monate millionenfach Nutzerdaten abgefischt worden seien, zeige, wie wichtig das Thema Datensicherheit sei. Wie Donnerstag bekannt wurde, haben Kriminelle insgesamt 18 Millionen E-Mail-Adressen geknackt, samt Passwörtern.

