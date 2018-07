Hürth (dpa) - Der zehn Jahre alte Pier Luca aus Stuttgart hat den Nachwuchswettbewerb "Dein Song" des Senders KiKA gewonnen. Mit seinem Lied "Lost Without the Music" setzte er sich in Hürth bei Köln im Finale gegen sieben andere Kandidaten durch, die alle zwischen 15 und 17 Jahren alt waren. Unterstützt wurde Pier Luca bei der Präsentation seines Songs von DJ Bobo. Die Jury bestand aus Mia-Frontfrau Mieke Katz, Opernstar Rolando Villazón, dem Musikproduzenten Peter Hoffmann und dem Sänger Roman Lob.

