Wien (AFP) Bei einem Hubschrauberabsturz in Österreich sind am Samstag ein Menschen getötet und zwei weitere schwer verletzt worden. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete, ereignete sich das Unglück in einem unwegsamen Waldgebiet bei Kirchham in Oberösterreich. Bei dem Toten handele es sich vermutlich um den Piloten des nach ersten Erkenntnissen in der Steiermark gestarteten Hubschraubers. Die Unglücksursache war demnach zunächst unklar. Ermittlungen wurden eingeleitet.

