Berlin (dpa) - Die CDU trifft sich heute in Berlin, um ihr Programm für die Europawahl am 25. Mai zu beschließen. Zentrale Themen sind der Arbeitsmarkt, die Wirtschaftspolitik und die Euro-Stabilität. Die CDU sage klar Nein zu Eurobonds, sagte der CDU-Spitzenkandidat David McAllister der "Rheinischen Post". Außerdem müsse eine Stabilisierung der EU in den nächsten fünf Jahren Vorrang vor dem Beitritt neuer Staaten haben. Die CDU lässt sich den Europawahlkampf 10 Millionen Euro kosten - das Budget ist etwa so groß wie bei der Wahl 2009.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.