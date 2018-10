Köln (SID) - Radprofi Heinrich Haussler muss auf seinen Start bei der Flandern-Rundfahrt am Sonntag in Belgien verzichten. Der Deutsch-Australier leidet nach Angaben seines Rennstalls IAM vom Samstag an einer Magen-Darm-Grippe. Haussler, der 2009 bei der "Ronde" in Flandern Platz zwei belegt hatte, wird durch den Belgier Kevyn Ista ersetzt.