Palma de Mallorca (SID) - Die deutsche Segel-Nationalmannschaft ist beim ersten europäischen Weltcup der Saison ohne Medaillen geblieben. Vor Palma de Mallorca verpasste Windsurfer Toni Wilhelm (Friedrichshafen) am Samstag als bester Deutscher mit Rang vier nur knapp das Podium. Wilhelms Teamkameradin Moana Delle (Uerdingen) wurde Siebte.

"Natürlich ärgert man sich am Ende ein wenig, wenn man die Medaille so knapp verpasst. Für mich war es aber trotzdem ein großartiger Einstieg in meine vierte Olympiakampagne", sagte der Olympia-Vierte, der nach fast eineinhalbjähriger Wettkampfpause in Mallorca sein Comeback gegeben hatte.

Victoria Jurczok/Anika Lorenz (beide Berlin) wurden in der 49er-FX-Klasse Sechste, Tina Lutz/Susann Beucke (Chiemsee/Hannover) belegten am Ende den siebten Platz. Erik Heil/Thomas Plößel (Hamburg) konnten ihren 49er-Titel nicht erfolgreich verteidigen und beendeten den Weltcup auf dem achten Rang.

Den schwersten Rückschlag musste Deutschlands Segler des Jahres hinnehmen. Philipp Buhl (Sonthofen) belegte nur Platz 13 und durfte damit nicht bei dem abschließenden Finalrennen der zehn besten Teilnehmer mitsegeln.

"Bis zur Weltmeisterschaft im September in Santander haben wir noch viel zu tun und werden sehr hart arbeiten müssen, denn das haben die anderen Nationen ganz offensichtlich auch getan", sagte DSV-Sportdirektorin Nadine Stegenwalner.

Zusammen mit dem zweiten europäischen World Cup im französischen Hyères (21. bis 26. April) galt der Saisonauftakt in Spanien als wichtige Standortbestimmung für die Segel-Weltmeisterschaften in Santander (8. bis 21. September).