Köln (SID) - Die Brose Baskets Bamberg haben in der Basketball-Bundesliga die Tabellenführung von Bayern München übernommen. Der Titelverteidiger, der bereits für die Play-offs qualifiziert ist, siegte bei Phoenix Hagen mit 81:72 (32:36) und schraubte sein Konto damit auf 48:8 Punkte.

Pokalsieger Alba Berlin, der zuletzt zwei Niederlagen in Folge kassiert hatte, gewann vor heimischer Kulisse überlegen mit 91:66 (48:33) gegen Tabellenschlusslicht Rasta Vechta und sicherte sich damit als drittes Team das Ticket für die Play-offs.

Durch den Auswärtssieg zog Bamberg in der Tabelle an den Münchnern (46:8) vorbei, die jedoch am Sonntagabend bei ratiopharm Ulm die alte Rangordnung wiederherstellen können. Die Berliner bleiben mit 40:14 Punkten Dritter. Hagen, vor dem Spieltag Tabellen-10., rutschte um eine Position ab (24:32). Der abstiegsbedrohte Aufsteiger Vechta bleibt mit einer Bilanz von 10:46 Letzter der Liga.

In der Partie zwischen dem Neunten und dem 17. der Tabelle, Mitteldeutscher BC gegen Walter Tigers Tübingen, setzte sich der Gastgeber aus Sachsen-Anhalt souverän mit 105:74 (51:27) durch. Die Baden-Württemberger bleiben damit Tabellenvorletzter und akut abstiegsgefährdet, während sich die Weißenfelser auf dem achten Rang befinden und damit auf dem letzten Qualifikationsplatz für die Play-offs.

Im Duell der Abstiegskandidaten gaben die New Yorker Phantoms Braunschweig ihre Halbzeitführung noch her und verloren mit 82:87 (51:47) gegen medi Bayreuth. TBB Trier und der Tabellensechster Telekom Baskets Bonn trennten sich im ersten Abendspiel mit 75:71 (38:37). Im zweiten Spiel am Abend feierten die EWE Baskets Oldenburg gegen die Eisbären Bremerhaven einen 82:66 (40:40)-Sieg und festigen damit in der Tabelle ihren vierten Platz (38:16) hinter Alba.