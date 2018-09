Köln (SID) - Bei den Samstagsspielen des 29. Bundesliga-Spieltags stehen drei Lokalduelle auf dem Programm. Ab 15.30 Uhr kämpft der VfB Stuttgart gegen den zuletzt viermal ungeschlagenen SC Freiburg im Kellerduell um Punkte gegen den Abstieg. Zeitgleich empfängt Eintracht Frankfurt den Europa-League-Anwärter FSV Mainz 05, während Meister FC Bayern ins 55 Kilometer entfernte Augsburg reist. Weitere Begegnungen sind Werder Bremen - Schalke 04 und 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach. Im Topspiel ab 18.30 Uhr kann Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg seine direkte Champions-League-Qualifikation gegen einen direkten Konkurrenten absichern.

Als totaler Underdog war die deutsche Mannschaft zum Davis-Cup-Viertelfinale gegen Frankreich nach Nancy gereist, doch in den beiden Einzeln vom Freitag hat sich das DTB-Team durch die Siege von Tobias Kamke und Peter Gojowczyk eine überraschende 2:0-Führung erspielt. Im Doppel ab 14.00 Uhr können Debütant André Begemann und Kamke bereits für die Entscheidung sorgen. Das Duo trifft auf Michael Llodra und Gael Monfils.

Beim Großen Preis von Bahrain in Sakhir stehen für Weltmeister Sebastian Vettel und WM-Spitzenreiter Nico Rosberg das dritte freie Training sowie das Qualifying an. Das Mercedes-Team um Rosberg und den Briten Lewis Hamilton, der den letzten Grand Prix in Malaysia gewann, dominierte in den ersten Trainingssessions am Freitag. Vettel im Red Bull performte mit den Plätzen zehn und sieben unter ferner liefen. Los geht es um 14.00 Uhr bzw. 17.00 Uhr (MESZ).