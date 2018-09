Seoul (AFP) Nach dem Untergang eines Frachtschiffs vor Südkorea sinkt die Hoffnung auf Überlebende. Elf Besatzungsmitglieder würden weiterhin vermisst, teilte die südkoreanische Küstenwache am Samstag mit. Die Suche nach Überlebenden und nach Wrackteilen des Schiffs sei bislang erfolglos verlaufen. Am Samstag waren zwölf Schiffe und sieben Flugzeuge für die Suche im Einsatz. Nach dem Unglück am Freitag wurden bislang zwei Leichen geborgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.