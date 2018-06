Neapel (SID) - Olympiasieger Andy Murray hat für Großbritannien im Davis-Cup-Viertelfinale in Neapel gegen Gastgeber Italien zum 1:1 ausgeglichen. Der Wimbledonsieger aus Schottland setzte sich in der Fortsetzung des am Vorabend wegen Dunkelheit abgebrochenen Spiels gegen Andreas Seppi mit 6:4, 7:5, 6:3 durch. Am Freitag hatte James Ward die Auftaktpartie gegen Fabio Fognini in vier Sätzen verloren.

Das vorentscheidende Doppel am Samstag bestreiten Simone Bolelli/Paolo Lorenzi gegen Colin Fleming/Ross Hutchins. Der Sieger von Neapel trifft im Halbfinale auf den Gewinner des Duells zwischen der Schweiz und Kasachstan. Dort stand es nach den beiden ersten Einzeln 1:1.