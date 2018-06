Kampala (AFP) Wegen des Verdachts der Förderung von Homosexualität hat die Polizei in Uganda ein Hilfsprojekt für Aidskranke durchsucht. Die Polizei sei gegen das Walter Reed Project wegen "des Trainings von Jugendlichen in Homosexualität" vorgegangen, sagte die Regierungssprecherin Ofwono Opondo am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Ein Polizeisprecher sagte, sie hätten einen Mann vorübergehend festgenommen, der regelmäßig in der Organisation verkehrte und der "in die Rekrutierung und das Training von Jugendlichen zur Homosexualität" verwickelt gewesen sei. Eine Razzia habe es aber nicht gegeben.

