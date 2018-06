Kiew (AFP) Die ukrainische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben am Samstag eine Gruppe Verdächtiger festgenommen, die im Osten des Landes einen Umsturz geplant haben sollen. In der Region Lugansk seien 15 Saboteure enttarnt und ein großes Waffenarsenal beschlagnahmt worden, teilte der Dienst auf seiner Internetseite mit. Die Ermittlern seien auf insgesamt 300 Sturmgewehre, eine Panzerfaust und Granaten gestoßen. Demnach plante die Gruppe am kommenden Donnerstag einen Angriff auf ein örtliches Regierungsgebäude. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.