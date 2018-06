Bangui (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon ist am Samstag überraschend zu einem Besuch in der Zentralafrikanischen Republik eingetroffen, die von schweren Unruhen erschüttert wird. Ban legte den Zwischenstopp auf einer Reise nach Ruanda ein, wo er an den Gedenkfeiern zum 20. Jahrestag des dortigen Völkermords teilnehmen will.

