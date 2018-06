Los Angeles (AFP) An der Grenze zwischen den USA und Mexiko sind erneut zwei Schmugglertunnel entdeckt worden. Die 550 und und 650 Meter langen Röhren seien von kriminellen Banden genutzt worden, um Drogen und Einwanderer aus Mexiko in die USA zu schleusen, teilten die Ermittler am Freitag mit. Einer der beiden Tunnel war den Angaben zufolge mit Bahngleisen und einer Belüftungsanlage ausgestattet. Eine 73-jährige Verdächtige wurde festgenommen.

