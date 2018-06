Caracas (AFP) Etwa 3000 Demonstranten haben in Venezuela die Freilassung des Oppositionsführers Leopoldo López verlangt. Die Teilnehmer der Kundgebung, unter ihnen zahlreiche Studenten, versammelten sich am Freitag in der Hauptstadt Caracas, wie ein AFP-Reporter berichtete. López war wenige Stunden zuvor formell angeklagt worden. Nach Angaben von Generalstaatsanwalt Luis Ortega Díaz werden dem 42-Jährigen Anstiftung zur Gewalt, Brandstiftung, Schadbeschädigung sowie die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

