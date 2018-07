Köln (SID) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf wird auch beim Heimspiel gegen den VfR Aalen am kommenden Sonntag von Torwarttrainer Oliver Reck betreut. Cheftrainer Lorenz-Günther Köstner, der bereits den 2:1-Sieg beim SC Paderborn am Freitag wegen einer Nervenblockade im Nackenbereich verpasst hatte, bleibt bis zum Ende der Woche krankgeschrieben. Das teilte der Verein am Sonntag mit. "Im Namen des gesamten Vereins wünschen wir Lorenz eine baldige, vollständige Genesung", sagte Sportvorstand Helmut Schulte.