Offenburg (dpa) - Schauspielerin Veronica Ferres (48) will noch in diesem Jahr heiraten. "Wir wissen wann und wo - und ich weiß auch wen", sagte Ferres am Samstagabend in der ZDF-Show "Wetten, dass..?". "Es wird dieses Jahr sein", fügte sie hinzu.

Die Details werde sie aber noch nicht öffentlich machen: "Wir wollen es erst unseren Kindern sagen", erklärte sie. Ferres und der Unternehmer Carsten Maschmeyer sind seit längerem ein Paar. Die beiden leben in der Nähe von München.

Bei einer früheren "Wetten, dass..?"-Sendung hatte Ferres vor laufenden Kameras scherzhaft dem Entertainer Hape Kerkeling einen Heiratsantrag gemacht. Der hatte abgelehnt. Jetzt tanzten Ferres und Kerkeling in Offenburg einen Hochzeitwalzer - dazu trug die Braut in spe einen weißen Schleier.