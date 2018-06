Berlin (dpa) - In 33 Jahren präsentierten insgesamt vier Moderatoren die ZDF-Unterhaltungssendung "Wetten, dass..?":

FRANK ELSTNER (71) erfand die Show 1981. Der beliebte Fernsehunterhalter gab die Moderation 1987 an Thomas Gottschalk ab. Elstner moderierte insgesamt 39 Ausgaben. Der gebürtige Österreicher zählt neben Gottschalk und Günther Jauch zur ersten Garde der deutschen Fernsehunterhaltung.

WOLFGANG LIPPERT (62) moderierte von September 1992 an gut ein Jahr "Wetten, dass..?". Nach dem Mauerfall stieg der gebürtige Ost-Berliner schnell zum gesamtdeutschen Showmaster auf. Kritiker bemängelten jedoch seinen "brav-biederen Charme".

THOMAS GOTTSCHALK (63) präsentierte von September 1987 bis Ende 2011 - mit Ausnahme einer Pause 1992 und 1993 - das ZDF-Flaggschiff. Der schwere Unfall des Wettkandidaten Samuel Koch am 4. Dezember 2010 brachte Gottschalk zu dem Entschluss aufzuhören. Die letzte Sendung mit ihm lief am 3. Dezember 2011.

MARKUS LANZ (45) moderierte am 6. Oktober 2012 erstmals "Wetten, dass..?". Seitdem stand er wegen peinlich wirkender Einlagen und einbrechender Quoten unter Dauerbeschuss. Sogar US-Star Tom Hanks machte sich nach seinem Auftritt Ende 2012 über die Show lustig. Am Samstag verkündete Lanz in Offenburg in seiner 13. Sendung das Ende von "Wetten, dass..?".