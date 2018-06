Berlin (dpa) - Das ZDF zieht Ende 2014 nach 33 Jahren einen Schlussstrich unter den Showklassiker "Wetten, dass..?". Das verkündete Moderator Markus Lanz zum Ende der Show am Samstagabend in Offenburg.

Gegen 22.55 Uhr sagte der 45-Jährige: "Das war "Wetten, dass..?" aus Offenburg. Wir gehen jetzt in die Sommerpause und sehen uns am 4. Oktober wieder mit den letzten drei Ausgaben von "Wetten, dass..?".

"Der Rückgang der Zuschauerzahlen zeigt, dass sich die Sehgewohnheiten verändert haben und das Format an Anziehungskraft verloren hat", begründete Programmdirektor Norbert Himmler den Schritt seines Senders in einer Mitteilung am Abend. "Es ist uns nicht leicht gefallen, einen Klassiker wie "Wetten, dass..?" vom Schirm zu nehmen. Der Aufwand einer so großen Show steht aber nicht mehr im Verhältnis zur Zuschauer-Resonanz."