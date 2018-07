Berlin (dpa) - SPD-Chef Sigmar Gabriel hat Altkanzler Gerhard Schröder zu dessen 70. Geburtstag als einen "der ungewöhnlichsten sozialdemokratischen Politiker" gewürdigt. Schröder sei "das Gegenteil eines blutleeren Berufspolitikers", sagte Gabriel bei einem Empfang am Abend in Berlin. "Bei allem was er getan hat, ist er aufs Ganze gegangen. Für sich, für die SPD, aber auch für das Land." Schröder, der an diesem Montag 70 Jahre alt wird, stehe für eine Aufsteigergeschichte.

