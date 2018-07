Damaskus (AFP) Beim Einschlag einer Mörsergranate im Opernhaus von Damaskus sind am Sonntag nach amtlichen Angaben zwei Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Die von Präsident Baschar al-Assad 2004 eingeweihte Oper wurde beschädigt, wie die syrische Nachrichtenagentur Sana meldete. Das Opernhaus liegt am Omajjad-Platz im Westen der Hauptstadt in unmittelbarer Nähe von Gebäuden der Regierung und der Armee.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.