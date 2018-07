Hamburg/Bonn (dpa) - Die Deutsche Telekom meldet eine hohe Nachfrage nach schnellen Breitbandanschlüssen in kleinen und mittleren Städten in Deutschland. In zwölf Städten habe der Ausbau der VDSL-Leitungen begonnen, bestätigte ein Unternehmenssprecher einen Vorabbericht des Nachrichtenmagazins "Spiegel".

Dort hätten etwa zehn Prozent der angeschriebenen Haushalte bereits einen Vertrag abgeschlossen, obwohl die Breitbandanschlüsse erst in einigen Wochen oder Monaten verfügbar seien.

In Deutschland gibt es vor allem im ländlichen Raum Lücken bei der Versorgung mit schnellem Internet. Die schwarz-rote Bundesregierung hat das Ziel ausgegeben, bis 2018 flächendeckend Übertragungsgeschwindigkeiten von 50 Megabit pro Sekunde zu erreichen. Aktuell sind solche schnellen Internetzugänge für gut die Hälfte der Haushalte verfügbar, überwiegend in Ballungsräumen.

Begonnen hat der Breitbandausbau nach Angaben der Telekom in Neuhof-Hauswurz, Kalbach (beide Hessen), Lübbecke, Löhne, Kevelaer (alle Nordrhein-Westfalen), Bad Nenndorf (Niedersachsen), Prenzlau, Hennigsdorf (beide Brandenburg), Zittau, Torgau (beide Sachsen), Albstadt (Baden-Württemberg), Goldbach-Hösbach (Bayern).