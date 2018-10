Donezk (AFP) Prorussische Demonstranten haben am Sonntag ein Verwaltungsgebäude in der ostukrainischen Stadt Donezk gestürmt. Rund 50 Teilnehmer einer Kundgebung mit etwa 2000 Menschen im Zentrum der Stadt durchbrachen eine Polizeiabsperrung, drangen in das Gebäude ein und hissten darauf die russische Fahne, wie ein AFP-Reporter berichtete. Seit dem Sturz des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch Ende Februar kommt es insbesondere im Osten des Landes immer wieder zur prorussischen Protesten gegen die Übergangsregierung.

