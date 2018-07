Budapest (AFP) Die Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban ist klar als Siegerin aus der Parlamentswahl in Ungarn hervorgegangen. Laut Nachwahlbefragungen, die kurz nach der Schließung der Wahllokale am Sonntagabend in Budapest veröffentlicht wurden, erhielt die Fidesz-Partei rund 48 Prozent der Stimmen. Das oppositionelle Linksbündnis kam demnach auf 27 Prozent.

