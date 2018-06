Tokio (AFP) Die USA wollen bis 2017 zwei weitere mit dem Antiraketen-System AEGIS ausgestattete Zerstörer nach Japan schicken. Dies sei eine Reaktion auf das "provokative und destabilisierende Verhalten" Nordkoreas, sagte US-Verteidigungsminister Chuck Hagel am Sonntag in Tokio. Die USA haben in der Region bereits fünf solcher Zerstörer stationiert.

