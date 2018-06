Bochum (dpa) - Die Beschäftigten des Bochumer Opelwerks wählen am Mittwoch den letzten Betriebsrat vor der Schließung. Für das 25-köpfige Gremium hätten sich fast 900 Kandidaten in sechs Listen beworben, teilte der jetzige Betriebsrat mit.

Wahlberechtigt sind rund 3800 Mitarbeiter im Produktionswerk sowie im zentralen Opel-Warenverteilzentrum. Der aktuelle Vorsitzende Rainer Einenkel tritt wieder zur Wahl an. Das Ergebnis soll am Donnerstag verkündet werden. Die Amtszeit der bisherigen Vertretung endet Anfang Mai.

Opel will die Autoproduktion in Bochum Ende des Jahres einstellen. Das Warenverteilzentrum bleibt und soll auf rund 700 Jobs aufgestockt werden. Nach der Schließung der Autoproduktion muss sich der Betriebsrat wieder auflösen - er arbeitet also nur rund ein halbes Jahr. Danach wird ein neuer, wesentlich kleinerer Betriebsrat nur für die Beschäftigten des Ersatzteillagers gewählt.