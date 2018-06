Peking (AFP) Nach einem Unglück in einem Kohlebergwerk der südwestchinesischen Provinz Yunnan sind am Montag noch 22 Kumpel vermisst worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua hielten sich insgesamt 26 Bergleute zur Nachtschicht in dem Bergwerk nahe der Stadt Qujing auf, als ihr Schacht plötzlich überflutet wurde. Vier von ihnen konnten gerettet werden, zu den anderen fehlte auch nach Stunden der Kontakt. Immerhin gelang es den Rettungskräften, den Wasserpegel in dem Schacht mit Hilfe von Pumpen zu senken. An der Rettungsaktionen waren laut dem Vize-Bürgermeister von Qujing, Zhang Lei, mehr als 500 Helfer mit drei modernen Pumpen beteiligt.

