Bonn (AFP) Nach dem erneuten millionenfachen Diebstahl von E-Mail-Passwörtern werden die betroffenen Nutzer in Deutschland direkt von ihrem Anbieter informiert. Die Deutsche Telekom, Freenet, gmx.de, Kabel Deutschland, Vodafone und web.de würden die Betroffenen benachrichtigen, teilte das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) in Bonn am Montag mit. Zudem stellt die Behörde einen Sicherheitstest zur Verfügung. Wer fürchtet, von dem Datenklau betroffen zu sein, kann unter sicherheitstest.bsi.de seine E-Mail-Adresse überprüfen lassen. Ist die Adresse unter den gestohlenen Daten, erhalten die Nutzer vom BSI eine E-Mail.

