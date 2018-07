Berlin (AFP) Deutsche Verbraucher geben ein Zehntel ihres Einkommens für Essen und Trinken aus. Der Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke habe 2011 zehn Prozent der verfügbaren Einkommen betragen, heißt es in einer Antwort des Bundeslandwirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen, die AFP am Montag vorlag. Nur in Großbritannien und Österreich sei der Anteil mit neun und 9,5 Prozent geringer gewesen.

