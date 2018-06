Berlin (AFP) Wegen der Ankündigung eines vierten Atomtests durch Nordkorea hat das Auswärtige Amt am Montag den Botschafter des Landes, Ri Si Hong, einbestellt. Auslöser für den Schritt seien zudem die Abschüsse hunderter Kurzstrecken- und mindestens zweier Mittelstreckenraketen gewesen, teilte das Ministerium am Abend in Berlin mit. Weiter wurde der offene Schusswechsel an der innerkoreanischen Seegrenze vor wenigen Tagen genannt.

