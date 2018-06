Berlin (AFP) Die Linke im Bundestag wird in der Frage des Bundeswehreinsatz zur Vernichtung von Chemiewaffen aus Syrien voraussichtlich zu keiner einheitlichen Linie finden. Vor der entscheidenden Fraktionssitzung am Montag in Berlin machte Fraktionsvize Dietmar Bartsch im Deutschlandradio Kultur deutlich, dass er nicht mit einer Enthaltung aller Abgeordneten rechne. Einen entsprechenden Vorschlag von Fraktionschef Gregor Gysi unterstütze er zwar, sagte Bartsch. Er habe aber "eine gewisse Skepsis, dass wir das hinkriegen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.