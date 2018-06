Berlin (AFP) Angesichts der prorussischen Proteste in mehreren Städten im Osten der Ukraine hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) Russland zur Zurückhaltung aufgerufen. Es sei wichtig, "dass Russland sich zurückhält bei der öffentlichen Kommentierung oder gar Unterstützung dieser Ereignisse", sagte Steinmeier am Montag in Berlin. Es komme nun vielmehr darauf an, "Russland und die Ukraine direkt ins Gespräch miteinander zu bringen, um das zu besprechen, was dringend notwendig ist". Kiew wolle er "darauf verpflichten, den Verfassungsprozess glaubwürdig einzuleiten".

