Berlin (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel hat sich dagegen gewandt, die französische Regierung für ihren Wunsch nach einer längeren Frist für die Reduzierung der Staatsschulen zu kritisieren. Paris müsse zunächst die Möglichkeit erhalten, das Vorhaben zu erläutern, "bevor man jetzt gleich erklärt, das ginge alles nicht", sagte der Vizekanzler am Montag in Berlin. Es gebe in dieser Frage allerdings derzeit keine abgestimmte Haltung der Bundesregierung.

