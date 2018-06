Berlin (AFP) Die Rüstungsexporte der Regierung sollen transparenter werden. Union und SPD einigten sich auf eine "gemeinsame Lösung", wie Unionsfraktionsvize Michael Fuchs (CDU) am Montag in Berlin mitteilte. Diese solle nun "in möglichst kurzer Frist" umgesetzt werden.

