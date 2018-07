Wiesbaden (AFP) Mit elf Milliarden Passagieren sind im vergangenen Jahr so viele Menschen mit Bus und Bahn gefahren wie nie zuvor. Pro Tag nutzen im Schnitt rund 30 Millionen Fahrgäste die Angebote im Linienverkehr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte mit. Besonders deutlich legte der Fernbusverkehr zu: Drei Millionen Fahrgäste nutzten im vergangenen Jahr einen Bus, um von einer Stadt in die andere zu kommen. Das war eine Steigerung von rund 13 Prozent.

