Teheran (AFP) Vor Beginn der nächsten Verhandlungsrunde zum iranischen Atomprogramm hat Teheran aufs Tempo gedrückt. Mit den für Dienstag und Mittwoch angesetzten Gesprächen in Wien sollten die Verhandlungen abgeschlossen werden, sagte der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Montag laut dem Staatsfernsehen bei seiner Ankunft in der österreichischen Hauptstadt. Ab dem Monat Ordibehescht, der am 21. April beginnt, sollten die konkreten Arbeiten am Entwurf für ein globales Abkommen über das Atomprogramm beginnen, fügte Sarif hinzu.

