Filderstadt (SID) - Der ehemalige Formel-1-Vizeweltmeister Heinz-Harald Frentzen (46) steigt wieder ins Cockpit. Der Mönchengladbacher wird in dieser Saison in der ADAC-GT-Masters-Serie in einem Mercedes SLS AMG GT3 an den Start gehen. Das erste von insgesamt 16 Rennen steigt vom 25. bis 27. April in Oschersleben. "Diese Rennserie hat sich in Deutschland unglaublich etabliert. Die Rennen sind an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten", sagte Frentzen.