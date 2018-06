Maranello (SID) - Ferrari-Boss Luca di Montezemolo leidet fast körperlich unter den enttäuschenden Leistungen der Scuderia in der laufenden Formel-1-Saison. "Ferrari in diesem Zustand zu sehen, ist für mich ein Schmerz", sagte der 66-jährige.

Zwölf Runden vor dem Ende des Grand Prix in Bahrain verließ Montezemolo die Rennstrecke, um nicht zusehen zu müssen, wie seine Piloten Fernando Alonso (Spanien) und Kimi Räikkönen (Finnland) abgeschlagen auf den Plätzen neun und zehn landeten und beim Mercedes-Triumph durch Lewis Hamilton (England) und Nico Rosberg (Wiesbaden) zusammen mickrige drei Zähler einsammelten.

"Ich mag es nicht, Ferrari in diesem Zustand zu sehen. Vor allem das Motorenteam muss in Maranello viel Arbeit für einen Qualitätssprung leisten. Wir sind zu langsam auf den Geraden. Es fehlt uns die Kraft. Ich hätte mir von diesem Rennen mehr erwartet", so Montezemolo.

"Ferrari scheint immer mehr wie ein Boxer vor dem K.o., der nicht mehr auf die Schläge des Gegners reagiert. Ferrari wusste, dass Sakhir die schlimmste Strecke für den F14T sein würde, doch die Leistungen Maranellos haben den schlimmsten Befürchtungen entsprochen", kommentierte die Gazzetta dello Sport.

"Das Ranking spricht die Wahrheit aus. Derzeit sind wir lediglich das fünftbeste Team dieser Meisterschaft. Die Wahrheit ist auch, dass das die Leistungen sind, zu denen wir fähig waren", sagte Alonso: "Wir werden Tag und Nacht arbeiten, um die Lage zu bessern. Ich werde mich nicht ausruhen, solange sich diese Situation nicht ändert."

Unter Druck ist auch Alonsos Teamkollege Räikkönen geraten. "Mein Rennen ist von einem schlechten Start ruiniert worden, ab diesem Moment ist alles schwierig geworden. Es fehlt uns jedoch an Geschwindigkeit auf den Geraden. Mercedes und Force India scheinen einer anderen Kategorie anzugehören", sagte der Finne.