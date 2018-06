Dijon (AFP) Weil er sich weigerte, seine Rebstöcke gegen eine Krankheit vorsorglich mit Pestiziden zu behandeln, ist ein Bio-Winzer in Frankreich zu einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt worden. Ein Gericht im ostfranzösischen Dijon setzte weitere 500 Euro Geldstrafe am Montag zur Bewährung aus. Der verurteilte Bio-Winzer Emmanuel Giboulot will in Berufung gehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.