Montpellier (AFP) Die Tat schockiert doppelt: Ausgerechnet in einer Therapieeinrichtung soll im Süden Frankreich ein 16-Jähriger ein zwölf Jahre altes Mädchen vergewaltigt und getötet haben. Gegen den Jugendlichen wurde ein formelles Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie die Staatsanwaltschaft von Montpellier am Sonntagabend mitteilte. Das Mädchen war am Freitagmittag aus der Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen verschwunden. Die Polizei fand die Leiche am späten Abend unter Kleidern versteckt in der Wäscherei der Einrichtung in Lodève nahe Montpellier.

