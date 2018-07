Paris (AFP) Zwei Jahrzehnte nach Beginn des Völkermords in Ruanda hat Frankreich zu Wachsamkeit angesichts der Gefahr neuer Massenmorde etwa in Afrika aufgerufen. "Wir haben die Verantwortung alles zu unternehmen, damit sich ein solches Drama nicht wiederholt", erklärte die französische Präsidentschaft am Montag in Paris. Anlässlich der Gedenkfeiern in der ruandischen Hauptstadt Kigali erklärte das Amt von Staatschef François Hollande, Frankreich sei mit dem ruandischen Volk vereint im "Gedenken an alle Opfer des Völkermords".

